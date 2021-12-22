На Донбассе оккупанты устроили обстрел: ранен украинский военный

В зоне ООС не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 21 декабря, боевики зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенных минских соглашений о вооружениях. Ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

В направлении Широкино противник вел огонь из винтовки.

Возле Марьинки совершили обстрел минометов по калибру 120 мм.

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный самолет противника типа "квадро".

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья среднее", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра, 22 декабря, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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