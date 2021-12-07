На Донбассе снова обострение. Боевики стреляли по украинским военным 5 раз

За день не пострадал ни один украинский воин. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 6 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов. В сторону Катериновки , что в Луганской области, российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

, что в Луганской области, российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы. Недалеко Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Обстановка 7 декабря

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю из-за границы в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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