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На Донбассе снова обострение. Погиб украинский военный

Инна Собора
27 октября, 17:09
Боевики девять раз открыли огонь по позициям украинских военных

На Донбассе снова обострение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики сегодня девять раз открывали огонь на Донбассе. Украинский военный получил ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли:

  • вблизи Гранитного – два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • в направлении Луганского - враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
  • возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
  • в сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
  • в районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Погиб военный

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – говориться в сообщении.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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