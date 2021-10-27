На Донбассе снова обострение. Погиб украинский военный

На Донбассе снова обострение. / Фото: Коллаж: Сегодня
Боевики сегодня девять раз открывали огонь на Донбассе. Украинский военный получил ранение, не совместимое с жизнью.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Где стреляли:
- вблизи Гранитного – два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- в направлении Луганского - враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
- возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
- в сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
- в районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
Погиб военный
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – говориться в сообщении.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- За прошлые сутки, 26 октября, со стороны боевиков зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили ударный дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе.