На Донбассе снова обострение. Погиб украинский военный

На Донбассе снова обострение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики сегодня девять раз открывали огонь на Донбассе. Украинский военный получил ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли:

вблизи Гранитного – два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

– два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. в направлении Луганского - враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

- враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

противник открывал огонь из стрелкового оружия. в сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

наемники применили ручные противотанковые гранатометы. в районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Погиб военный

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – говориться в сообщении.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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