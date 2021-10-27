На Донбасі знову загострення. Загинув український військовий

На Донбасі знову загострення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики сьогодні дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Український військовий отримав поранення, не сумісне із життям.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

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Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли:

поблизу Гранітного – два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

– два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. в напрямку Луганського – ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

– ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. біля Новотошківського супротивник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

супротивник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. в сторону Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. в районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. недалеко від Широкого ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

Загинув військовий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – йдеться у повідомленні.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч громадянських та українських військових, серед жертв є діти.

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