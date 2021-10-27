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На Донбасі знову загострення. Загинув український військовий

Інна Собора
27 жовтня, 17:09
Бойовики дев'ять разів відкрили вогонь за позиціями українських військових

На Донбасі знову загострення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики сьогодні дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Український військовий отримав поранення, не сумісне із життям.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

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Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли:

  • поблизу Гранітного – два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • в напрямку Луганського – ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
  • біля Новотошківського супротивник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • в сторону Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
  • в районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • недалеко від Широкого ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

Загинув військовий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – йдеться у повідомленні.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч громадянських та українських військових, серед жертв є діти.

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