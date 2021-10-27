На Донбасі знову загострення. Загинув український військовий

На Донбасі знову загострення. / Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики сьогодні дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Український військовий отримав поранення, не сумісне із життям.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли:
- поблизу Гранітного – два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- в напрямку Луганського – ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
- біля Новотошківського супротивник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- в сторону Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
- в районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- недалеко від Широкого ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.
Загинув військовий
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – йдеться у повідомленні.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч громадянських та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- Минулої доби, 26 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.
- Збройні сили України (ЗСУ) вперше застосували ударний дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі.