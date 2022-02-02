На Донбассе в январе убили четырех украинских воинов: что о них известно (фото)

На Донбассе продолжают гибнуть украинские воины. / Фото: Коллаж: Сегодня
В январе война на Донбассе унесла жизни четырех украинских защитников. Трое из них погибли на линии фронта, один – в больнице через несколько дней после ранения.
Об этом сообщает волонтерская организация VATRA.
Игорь Тычина
Фото: Коростенский городской коллегиум
Снайпер 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. Парень был родом из Коростеня. Вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом. После окончания учебы подписал контракт с десантно-штурмовыми войсками ВСУ. До своего 21-летия не дожил 20 дней.
Как погиб
1 января 2022 года Игорь Тычина скончался в Харьковском госпитале в результате тяжелого ранения пулей вражеского снайпера во время обстрела 27 декабря 2021 года в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области.
Дома мужчину ждали мать и две сестры.
Илья Супрун
Фото: Новинарня
Старший лейтенант, командир инженерно-саперного подразделения 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады. Военный уроженец Днепра. Ему было всего 23 года. Сразу после окончания учебы в 2020 году мужчина заключил контракт и отправился на фронт.
Как погиб
10 января 2022-го Илья Супрун погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи поселка Крутая Балка в Донецкой области.
У воина остались мать и отец.
Виталий Петренко
Фото: Новинка
Старший солдат, сапер инженерно-саперного подразделения 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады. Виталий был родом из села Цевеличи Волынской области, но жил в Днепре. В 2015 году был призван в ВСУ по мобилизации, а уже впоследствии подписал контракт с той же бригадой.
Как погиб
10 января 2022-го 51-летний воин получил несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи поселка Крутая Балка в Донецкой области.
Без отца осталось двое детей.
Виктор Кучеренко
Фото: Баштанская районная государственная администрация
Старший солдат, наводчик пулеметного отделения пулеметного взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады. Муж родом из села Антоновка Николаевской области. С 2016 года служил в одном из подразделений Национальной Гвардии Украины, а уже в 2021 подписал контракт с ВСУ.
Как погиб
28-летний Виктор Кучеренко погиб 11 января 2022 во время обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле с. Новотошкивсковское.
У военного остались родители.
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