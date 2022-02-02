На Донбасі у січні вбили чотирьох українських воїнів: що про них відомо (фото)

На Донбасі продовжують гинути українські воїни. / Фото: Колаж: Сьогодні

У січні війна на Донбасі забрала життя чотирьох українських захисників. Троє з них загинули на лінії фронту, один – в лікарні через кілька днів після поранення.

Про це повідомляє волонтерська організація VATRA.

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Ігор Тичина

Фото: Коростенський міський колегіум

Снайпер 2-го відділення 2-го взводу 1-ї роти 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хлопець був родом з Коростеня. Виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом. Після закінчення навчання підписав контракт із десантно-штурмовими військами ЗСУ. До свого 21-річчя не дожив 20 днів.

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Як загинув

1 січня 2022 року Ігор Тичина помер в Харківському шпиталі в результаті важкого поранення кулею ворожого снайпера під час обстрілу 27 грудня 2021-го в районі селища Нью-Йорк Донецької області.

Вдома на хлопця чекали мати та дві сестри.

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Ілля Супрун

Фото: Новинарня

Старший лейтенант, командир інженерно-саперного підрозділу 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади. Військовий уродженець міста Дніпро. Йому було лише 23 роки. Одразу після закінчення навчання у 2020 році чоловік уклав контракт та відправився на фронт.

Як загинув

10 січня 2022-го Ілля Супрун загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу селища Крута Балка на Донеччині.

У воїна залишилися мати та батько.

Віталій Петренко

Фото: Новинарня

Старший солдат, сапер інженерно-саперного підрозділу 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади. Віталій був родом із села Цевеличі Волинської області, але жив у Дніпрі. У 2015 році був призваний до ЗСУ за мобілізацією, а вже згодом підписав контракт з тією ж бригадою.

Як загинув

10 січня 2022-го 51-річний воїн отримав несумісні з життям поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу селища Крута Балка на Донеччині.

Без батька залишилося двоє дітей.

Віктор Кучеренко

Фото: Баштанська районна державна адміністрація

Старший солдат, навідник кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади. Чоловік родом з села Антонівка Миколаївської області. З 2016 року служив в одному з підрозділів Національної Гвардії України, а вже у 2021-му підписав контракт із ЗСУ.

Як загинув

28-річний Віктор Кучеренко загинув 11 січня 2022 року під час обстрілу з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля с. Новотошківська.

У військового залишилися батьки.

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