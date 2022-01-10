Бойовики на Донбасі поранили українського воїна – в якому він стані

Окупанти двічі відкрили вогонь за добу та застосували заборонене Мінськом озброєння

Позиції ЗСУ на Донбасі залишилися незмінними. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 9 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

Окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Бойовики поранили українського військового

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі.

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Стан його здоров’я – задовільний.

Ситуація 10 січня

Станом на 7 годину ранку, 10 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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