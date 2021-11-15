На дорогах будет опасно: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Украину утром 15 ноября накрыл густой туман. / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 15 ноября погода в Украине усложнится – большинство областей накроет сильный туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.
Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.
По информации синоптиков, ожидается и уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.
Какая будет погода в Украине
В понедельник, 15 ноября, в Украине ожидается прохладная погода. Теплее всего будет на юге. В течение дня в стране осадков не ожидается. На всей территории Украины ветер будет 5-10 м/с.
- На западе столбики термометров будут колебаться от +5 до +10 градусов.
- На востоке ожидается 3-6 градусов тепла.
- В северных регионах прогнозируют +4-7 градусов.
- На юге – 8-11 градусов тепла.
- В Киеве без осадков, +4-6 градусов, а в Симферополе – 9-11 градусов тепла.
Какая будет погода в ноябре
В Украине в ноябре ожидаются дожди ранний снег. На большую часть страны кроме южных областей придут небольшие ночные морозы.
В середине месяца немного потеплеет, но может выпасть настоящий снег. Он скорее всего растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Раньше мы писали:
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украины в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовым.
Какой будет погода в Киеве в начале недели – прогноз.