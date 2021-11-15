На дорогах будет опасно: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Украину утром 15 ноября накрыл густой туман. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 15 ноября погода в Украине усложнится – большинство областей накроет сильный туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.

Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

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По информации синоптиков, ожидается и уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Какая будет погода в Украине

В понедельник, 15 ноября, в Украине ожидается прохладная погода. Теплее всего будет на юге. В течение дня в стране осадков не ожидается. На всей территории Украины ветер будет 5-10 м/с.

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На западе столбики термометров будут колебаться от +5 до +10 градусов.

столбики термометров будут колебаться от +5 до +10 градусов. На востоке ожидается 3-6 градусов тепла.

ожидается 3-6 градусов тепла. В северных регионах прогнозируют +4-7 градусов.

прогнозируют +4-7 градусов. На юге – 8-11 градусов тепла.

– 8-11 градусов тепла. В Киеве без осадков, +4-6 градусов, а в Симферополе – 9-11 градусов тепла.

Какая будет погода в ноябре

В Украине в ноябре ожидаются дожди ранний снег. На большую часть страны кроме южных областей придут небольшие ночные морозы.

В середине месяца немного потеплеет, но может выпасть настоящий снег. Он скорее всего растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

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