Тепла не будет: прогноз погоды в Украине на 15 ноября (карта)

В течение дня по всей территории страны ожидаются порывы ветра до 10 м/с

Осадков в Украине не прогнозируют/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 15 ноября, в Украине ожидается прохладная погода. Теплее всего будет на юге.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в стране осадков не ожидается. По всей территории Украины ветер будет 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +5 до +10 градусов. На востоке ожидается 3-6 градусов тепла.

В северных регионах прогнозируют +4-7 градусов. На юге — 8-11 градусов тепла.

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В Киеве без осадков, +4-6 градусов, а в Симферополе — 9-11 градусов тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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