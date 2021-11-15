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СЬОГОДНІ Новини України

Тепла не буде: прогноз погоди в Україні на 15 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 листопада, 06:00
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Протягом дня на всій території країни очікуються пориви вітру до 10 м/с
Опадів в Україні не прогнозують/Колаж: Сьогодні
Опадів в Україні не прогнозують/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 15 листопада, в Україні очікується прохолодна погода. Найтепліше буде на півдні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в країні опадів не очікується. На всій території України вітер буде 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +10 градусів. На сході очікується 3-6 градусів тепла.

У північних регіонах прогнозують +4-7 градусів. На півдні — 8-11 градусів тепла.

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У Києві без опадів, +4-6 градусів, а у Сімферополі — 9-11 градусів тепла.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками клімат помітно змінюється. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже тепер потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які показують, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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