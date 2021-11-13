Діставайте зимовий одяг! В Україну дуже скоро прийде перший сніг – прогноз синоптика

За розрахунками народного синоптика, погода в листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою

В Україні скоро випаде перший сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в листопаді очікуються дощі та ранній сніг. На більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

На жаль, 1 жовтня на 83-му році життя пішов від нас головний народний синоптик України Леонід Горбань. Але він залишив "Сьогодні" свій ексклюзивний прогноз погоди на листопад, який ми публікуємо.

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У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.

Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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