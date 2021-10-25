До +9 тепла! Синоптики порадували прогнозом погоди на листопад в Україні

У листопаді в Україні синоптики прогнозують прохолодну погоду. Середня місячна температура становитиме 0-4 градуси, а на Закарпатті та півдні країни місцями очікується 5-9 градусів тепла.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Погода в листопаді від синоптиків
Середня місячна температура в листопаді становитиме 0-4 градуси, на Закарпатті та півдні країни місцями очікується 5-9 градусів тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря – 15-24 градусів морозу, в північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в гірських районах місцями буде 25-31 градус морозу, на півдні Криму та Одеської області 8-13 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури повітря – 16-24 градуси тепла, в Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями прогнозують 25-29 градусів.
Середня місячна кількість опадів становитиме 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями буде 70-108 мм (на високогір'ї до 135 мм). У Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями прогнозують 29-34 мм.
Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у листопаді
Синоптики зазначають, що середня місячна температура передбачається 1-7 градусів тепла, що близько до норми.
Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, у гірських районах 64-96 мм, що в межах норми.
Аномально холодний вересень
Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
Раніше ми писали:
- якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками у країні змінюватиметься клімат.
Яку погоду чекати на зимові свята в Україні – прогноз від синоптиків