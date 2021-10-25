Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини України

До +9 тепла! Синоптики порадували прогнозом погоди на листопад в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 12:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, у гірських районах 64-96 мм
Погода в листопаді в Україні буде помірною. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода в листопаді в Україні буде помірною. Фото: колаж "Сьогодні"

У листопаді в Україні синоптики прогнозують прохолодну погоду. Середня місячна температура становитиме 0-4 градуси, а на Закарпатті та півдні країни місцями очікується 5-9 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Реклама

Погода в листопаді від синоптиків

Середня місячна температура в листопаді становитиме 0-4 градуси, на Закарпатті та півдні країни місцями очікується 5-9 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 15-24 градусів морозу, в північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в гірських районах місцями буде 25-31 градус морозу, на півдні Криму та Одеської області 8-13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 16-24 градуси тепла, в Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями прогнозують 25-29 градусів.

Реклама

Середня місячна кількість опадів становитиме 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями буде 70-108 мм (на високогір'ї до 135 мм). У Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями прогнозують 29-34 мм.

Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у листопаді

Синоптики зазначають, що середня місячна температура передбачається 1-7 градусів тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, у гірських районах 64-96 мм, що в межах норми.

Реклама

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти