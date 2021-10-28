На дорогах будет опасно: в Украину идет непогода – прогноз (карта)

Погода в Украине на 29 октября / Коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем становится все теплее. Завтра, 29 октября, температура воздуха станет выше, но в некоторых регионах будет и туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Запад

На западе днем температура воздуха поднимется до 13-17 градусов выше нуля. Погода будет облачной, но без осадков. Утром будет туман, а из-за него видимость 200-500 м.

Ночью столбики термометров опустятся до -1 и +8. Дождя также синоптики не обещают.

Восток

В этой части Украины завтра также будет облачно, а столбики термометров поднимутся до 11-14 градусов тепла.

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Ночью морозов не будет. Температура воздуха от 5 до 8 градусов. Осадков также быть не должно.

Север

В этих регионах столбики термометров будут колебаться от 11 до 14 градусов тепла. Небо до конца вечера останется облачным. Утром водителей предупреждают о тумане. Видимость 200-500 м.

Ночью температура опустится до 5 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают.

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Юг

На юге Украины днем температура воздуха максимально будет 15 градусов тепла. Облака покрою небо на весь день, осадков не будет.

Ночью температура воздуха опустится, но не сильно. Столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов тепла.

Центр

В центральных регионах максимальная температура днем будет 14 градусов тепла. Небо будет облачное, а утром на улицах туман.

Ночью температура воздуха будет от 6 до 9. Синоптики осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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