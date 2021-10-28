На дорогах буде небезпечно: в Україну йде негода – прогноз (карта)

Погода в Україні на 29 жовтня / Колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним днемстає все тепліше. Завтра, 29 жовтня, температура повітря стане вищою, але в деяких регіонах буде й туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Захід

На заході вдень температура повітря підніметься до 13-17 градусів вище нуля. Погода буде хмарною, але без опадів. Зранку буде туман, а через нього видимість 200-500 м.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 та +8. Дощу також синоптики не обіцяють.

Схід

У цій частині України завтра також буде хмарно, а стовпчики термометрів піднімуться до 11-14 градусів тепла.

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Вночі не буде морозів. Температура повітря від 5 до 8 градусів. Опадів також не повинно бути.

Північ

У цих регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 14 градусів тепла. Небо до кінця вечора залишиться хмарним. Вранці водіїв попереджають про туман. Видимість 200-500 м.

Вночі температура опуститься до 5 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють.

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Південь

На півдні України вдень температура повітря буде максимально 15 градусів тепла. Хмари вкриють небо на весь день, опадів не буде.

Вночі температура повітря опуститься, але не сильно. Стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів тепла.

Центр

У центральних регіонах максимальна температура вдень становитиме 14 градусів тепла. Небо буде хмарним, а вранці на вулицях туман.

Вночі температура повітря становитиме від 6 до 9 градусів. Синоптики опадів не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінальновирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.

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