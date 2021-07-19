На элитном курорте в Dolce & Gabbana – как Шкиряк и Шевченко проводят отпуск после отставки Авакова

Несмотря на отставку Авакова, его бывшие подчиненные не отказывают себе в дорогой одежде и шикарном отдыхе

На прошлой неделе министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Пока вся Украина следила за увольнением главы МВД и назначением нового министра, приближенные Авакова – советник Зорян Шкиряк и глава пресс-службы МВД Артем Шевченко – наслаждаются отдыхом на элитном курорте в Хорватии. Соответствующие фото чиновники опубликовали на своих страницах в соцсетях.

Белоснежные пляжи Золотого мыса

Судя по геолокации, указанной Шкиряком, отдыхают правоохранители на южном побережье хорватского острова Брач возле города Бол. На опубликованных фото и видео советника Авакова виден мыс Златни-Рат (Золотой мыс, Золотой Рог), который любят туристы за белый песок и гальку, а также потрясающие сосновые рощи, возвышающиеся над бирюзовыми водами Средиземного моря.

Мыс "Златни-Рат". Фото: facebook.com/zlatni.rat.bol

В каком именно отеле отдыхали Шкиряк и Шевченко, они не сообщили, но отметим, что проживание в отелях на Золотом мысе стоит от 58 до 123 тысяч гривен за 10 ночей. Это не считая перелета, трансфера, питания и развлечений.

На скриншоте цена указана за одну ночь

К слову, здесь же, на острове Брач, отдыхает бывший игрок киевского "Динамо" и нынешний футболист сборной Хорватии Домагой Вида. Шкиряк и Шевченко встретили его на вечерней прогулке и сделали совместное фото.

Артем Шевченко и Зорян Шкиряк встретили Домагоя Виду. Фото: instagram.com/artem.shewchenko

Шкиряк носит дорогие бренды и реплику

Стоит отметить, что Зорян Шкиряк любит не только шикарные курорты, но и предпочитает одежду дорогих брендов. На фотографиях он красуются в футболках от таких домов высокой моды, как BALMAIN, Phillip Plein и Dolce & Gabbana. Он также носит спортивные штаны, кроссовки и шлепанцы Dolce & Gabbana, джинсовые шорты Dsquared и плавки Arena.

Зорян Шкиряк носит одежду дорогих брендов. Фото: instagram.com/zorian_shkiriak

Так, белая футболка BALMAIN, в которой Шкиряк красуется на фото возле каменной стены, стоит 350 евро.

Футболка BALMAIN стоит 350 евро. Фото: коллаж "Сегодня"

Черная футболка Dolce & Gabbana, в которой он изображен на другом снимке, – 395 долларов, а спортивные брюки-джоггеры этого же бренда – 875 долларов.

Зорян Шкиряк любит бренд Dolce & Gabbana. Фото: коллаж "Сегодня"

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Шкиряк также носит обувь от Dolce & Gabbana. Мы заметили на нем черные кроссовки за 645 долларов и белые кожаные сникеры за 447 долларов.

Обувь Шкиряк также носит Dolce & Gabbana. Фото: коллаж "Сегодня"

У Шкиряка несколько пар кроссовок Dolce & Gabbana. Фото: коллаж "Сегодня"

А вот футболка Phillip Plein, похоже, не оригинальная, а является турецкой репликой, которую можно купить в интернете за 550 гривен.

Футболка Phillip Plein может быть турецкой репликой. Фото: коллаж "Сегодня"

Шевченко любит путешествия и дайвинг

Артем Шевченко, в отличие от своего коллеги из МВД и, как говорят, одноклассника и друга детства Шкиряка, предпочитает тратить деньги не на брендовые вещи, а на путешествия. В его Instagram нет фотографий в Dolce & Gabbana, но есть снимки с различных курортов. В частности, за неделю до поездки со Шкиряком в Хорватию Шевченко отдыхал и занимался дайвингом в Египте – в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

За неделю до поездки со Шкиряком в Хорватию Шевченко отдыхал в Египте. Фото: коллаж "Сегодня"

После отпуска – в отставку

Новость об отставке Авакова его подчиненные узнали во время отпуска. Зорян Шкиряк сразу же заявил, что подаст заявление на увольнение, как только вернется в Киев. А вот Шевченко не сообщил о своих дальнейших планах.

Артем Шевченко и Зорян Шкиряк. Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.

Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что Аваков ушел по просьбе Зеленского.