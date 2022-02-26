На путинских оккупантов открыли охоту – объявлена сумма награды

На российских военных открывается охота. Коллаж "Сегодня"
Народный депутат Дмитрий Соломчук заявил, что теперь за голову убитого или плененного оккупанта в Ровенской области будут давать деньги. Об этом он написал в Facebook.
"Уважаемые жители области, наши вежливые украинцы. Открываем охоту на русских оккупантов Counter-Strike. Если на территории Ровенской области найдете оккупанта, ликвидируйте его или плените", – написал он.
По словам нардепа, награда будет такая:
- за ликвидированного вознаграждение – 50 долларов;
- за плененного – 100 долларов.
"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Адрес склада для их штабелирования сообщим", – добавил Соломчук.
Как Украина противостоит оккупантам
Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.
Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.
В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении на третий день войны заявил, что мы выстояли и успешно отражаем атаки врага.