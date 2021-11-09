На работу не вышли сотни: в Украине массово отстраняют сотрудников без прививки (обновляется)

В Украине массово отстраняют сотрудников без прививки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с 8 ноября начали отстранять сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. На сегодняшний день в городах на работу не вышли более 1000 работников.

Подробнее о том, где и кого отстранили от работы, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Харьковская область

В Харьковской области 105 работников школ и 32 работника детских садов были отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации.

В первый день новых карантинных правил для госслужащих 105 работников школ и 32 работника детских садов в Харьковской области были отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации.

Учителям не будут оплачены дни отсутствия на работе. Они могут вернуться к исполнению своих обязанностей, но для этого нужен COVID-сертификат.

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Киев и область

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы 7 сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Трое из них – работники аппарата КГГА и еще четверо – работники департаментов.

Как рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, на период отстранения от работы заработная плата сотрудников не сохраняется.

"Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск", – отметил он.

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Известно, что отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе после окончания карантина или после получения вакцинации – они должны будут предоставить соответствующие документы.

Кроме того, в Броварской общине от работы отстранили 35 педагогов за отсутствие прививки от коронавируса или справки, свидетельствующей о противопоказаниях к вакцинации.

Винница

В Виннице 130 невакцинированных педагогов отстранили от работы. Это 52 работника винницких детсадов и 78 работников школ.

Волынь

С 8 ноября, когда Волынь перешла в красную зону, в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений.

Среди отстраненных – 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ.

Черновицкая область

В Черновицкой области от работы отстранили 378 педагогов области, которые не вакцинировались против коронавируса.

Львов и область

Во Львове отстранили от работы более 300 работников школ. В основном это – технический и обслуживающий персонал.

По данным горсовета, во Львове насчитывается 16 тысяч работников сферы образования. Из них вакцинировано уже 96%. 2% находятся на больничном или в отпуске, а еще 2%, ориентировочно 320 человек, отстранили от работы, потому что у них не было COVID-сертификатов.

Кроме того, во Львовской области 8 ноября отстранили от работы 17 невакцинированных сотрудников. Среди них есть должностные лица Львовской обладминистрации и трех райгосадминистраций.

Запорожье

В Запорожской области отстранили 584 педагога из 53 тысяч 412 сотрудников сферы образования. Это 1,09% от общего количества работников сферы образования в регионе. Педагоги находятся дома за свой счет.

У сотрудников, которых отстранили от работы, зарплата сохраняться не будет. Идти стаж тоже не будет. Их рабочие обязанности будут делать коллеги. Сейчас в области полностью завершили вакцинацию от коронавируса 28 524 педагога, первую дозу прививки получили 9993 учителя.

Сумская область

В этом регионе из 581 человека, работающего в облгосадминистрации и ее структурных подразделениях, полный курс вакцинации завершили 498, что составляет 85,71% работников. Еще 60 человек получили одну дозу прививки.

Невакцинированы 23 человека или 3,96% человек. Из них отстранены от работы только 4 человека (один – в аппарате Сумской ОГА, 2 – в департаменте финансов и 1 – в департаменте гражданской защиты). Остальные же имеют противопоказания к вакцинации.

Днепр и область

В Днепре отстранены от работы 99 педагогов, которые не сделали профилактические прививки от COVID-19.

В Кривом Роге почти 150 педагогов отстранены от работы в связи с отсутствием вакцинации.

Отстранение от работы из-за прививки

Юристы прокомментировали отстранение от работы невакцинированных людей определенных профессий.

Например, адвокат Иван Либерман сообщил, почему, на его взгляд, эта норма все же сомнительна с позиции закона.

"Есть такие понятия, как дух закона и буква закона. Первый говорит о том, что нужно действовать, исходя из интересов национальной безопасности. То есть с точки зрения духа закона считается правильным, когда государство ограничивает законные права и интересы людей", – говорит Иван Либерман.

Он добавил, что "с точки зрения буквы закона" у нас в стране сейчас нет закона об обязательной вакцинации и санкций за его невыполнение.

"Это говорит о том, что парламентарии не хотят и не будут нести никакой ответственности в случае последствий. Поэтому и нет такого закона в Украине. Все возложено на ведомства и управления. Те же лишь дают рекомендации, которые в районах и селах воспринимаются как немедленные к исполнению", – добавил Либерман.



Еще один адвокат, Ростислав Кравец, уточняет, что у директоров школ и органов местной власти нет полномочий отстранять людей от работы.

"Также есть лица, которые написали заявления о том, что они планируют сделать прививку. Их не имеют права отстранять. Отстранение граждан от работы чревато уголовной ответственностью. Кроме того, это ущемление прав человека по признаку невакцинации", – сообщил нам Ростислав Кравец.

Отстранения от работы

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять их не будут.

Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же ему необходима справка о противопоказаниях к вакцинации.

Без прививки уже сегодня не пускают на работу сотрудников таких учреждений:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Зарплата – только вакцинированным

В Одессе неделю назад на одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Кроме того, уточнили, что по этой же причине аванс на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

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