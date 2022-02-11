На случай вторжения РФ. Украинских бизнесменов призвали помочь в формировании теробороны

Украинцев призывают вступать в ряды резервистов. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко призвал украинских предпринимателей к формированию мощного резерва теробороны на фоне угрозы вторжения РФ.

Об этом Собко сообщил на своей странице в Facebook.

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Офицер подчеркнул, что резервисты – это люди, получающие знания и навыки того, как защитить себя, общину, свой дом и бизнес в условиях чрезвычайных ситуаций.

"Резервисты — это вы или ваши работники, которые могут проходить службу в военном резерве по месту жительства. Чем больше будет таких людей, тем меньше будет желание России посягать на наши территории", – отметил Собко.

Он надеется, что предприниматели будут поддерживать своих работников, которые будут вступать в резерв теробороны. В частности, сохранят рабочее место и полную заработную плату за человеком, который будет участвовать в тренировках и сборах.

"А также – продвижение вступления в ряды территориальной обороны для защиты наших домов", – добавил Собко.

В Украине заработала "горячая линия" теробороны: о чем там можно узнать

В Украине с 5 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Там можно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о военной службе.

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"Горячая линия" работает по номеру 0800507028.