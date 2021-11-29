На Украину надвигается непогода: где будет холоднее всего (карта)

Погода в Украине на 30 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 ноября, в течение дня завтра ожидается будет лишь 4 градуса тепла. Немного выше температура воздуха будет в южной части Украины.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет дождь, мокрый снег и ветер

Существенных осадков завтра в стране не будет. Но ночью и утром буде дождь и мокрый снег на западе, севере и в восточных областях. Также во вторник будет порывистый ветер.

"Подготовьте на завтра более теплый гардероб", – утверждает синоптик.

Температура воздуха

Завтра в Украине столбики термометров будут колебаться от -2 до +4 градусов. Немного выше температура воздуха будет лишь в южной части. Там столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

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Погода в Украине на 30 ноября. Фото Наталии Диденко

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

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7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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