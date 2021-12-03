На Украину надвигается непогода: на дорогах будет опасно

Непогода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Ожидается гололед на дорогах и I уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

На дорогах будет опасно

До конца суток 3 декабря в западных и северных областях, а также 4 декабря в Украине, кроме юга и востока, на дорогах ожидается гололед – I уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области вечером 3 декабря и 4 декабря на дорогах также будет гололед.

Важно добавить, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Реклама

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

Реклама

Ранее мы писали: