На Украину надвигается новая COVID-угроза – правительство срочно принимает меры

В Украине уже есть подтвержденные случаи штамма Дельта, но из Европы идет новая волна – что будет делать правительство

В Европе дельта-штамм вытесняет обычный коронавирус и в связи с его быстрым распространением в Украине уже начинают готовиться к возможной вспышке болезни. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил ускорить вакцинацию населения.

Об этом шла речь на селекторном совещании, передает Офис президента.

По его словам, в Украине уже есть подтвержденные случаи дельта-штамма, поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для его обнаружения.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – сказал Шмыгаль.

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Он также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации, на что министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы. В ближайшее время также ожидается прибытие 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Отметим, что вспышка заболевания, вызванная штаммом "Дельта", в Украине возможна уже в этом месяце – прогнозируют, что он достаточно быстро вытеснит своих "слабых братьев". По данным ВОЗ, это уже произошло в Германии, Франции и еще в десятке других стран. Тем временем известный педиатр Евгений Комаровский рассказывал, чем опасен индийский штамм COVID-19 "Дельта".