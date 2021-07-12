На Україну насувається нова COVID-загроза – уряд терміново вживає заходів

В Україні вже є підтверджені випадки зараження штамом "Дельта", але з Європи йде нова хвиля – що робитиме уряд

В Європі дельта-штам витісняє "звичайний" коронавірус, і в Україні через його швидке поширення вже починають готуватися до можливого спалаху хвороби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив прискорити вакцинацію населення.

Про це йшлося на селекторній нараді, передає Офіс президента.

За словами прем'єра, в Україні вже є підтверджені випадки зараження дельта-штамом, тому потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для його виявлення.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу місцевих органів влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності", – сказав Шмигаль.

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Він також акцентував на необхідності нарощувати темпи вакцинації, на що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони. Найближчим часом також очікується прибуття 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.

Зазначимо, що спалах захворювання, викликаний штамом "Дельта", в Україні можливий вже в цьому місяці – прогнозують, що він досить швидко витіснить своїх "слабких братів". За даними ВООЗ, це вже сталося в Німеччині, Франції та ще в десятці інших країн. Тим часом відомий педіатр Євген Комаровський розповідав, чим небезпечний індійський штам COVID-19 "Дельта".