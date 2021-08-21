НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм – требовал взятку за открытие игорных заведений

Для его разоблачения были привлечены детективы "под прикрытием" / Фото: пресс-служба НАБУ
В субботу, 21 августа, задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, его уличили в получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов.
Об этом сообщает журналист Олег Новиков.
"По моим данным, говорится о Евгении Гетьмане. На момент задержания он выполнял обязанности председателя КРАИЛ. По некоторым данным, Гетман еще и работник Службы безопасности Украины", – написал он.
По версии следствия чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
"Для его разоблачения были привлечены детективы "под прикрытием". Вероятно есть и другие участники, причастные к вымогательству и получении неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.
Азартные игры в Украине
До 2020 года все азартные игры – как оффлайн, так и онлайн – были вне закона. Поэтому, казино долгое время работали в тени, ведь часто азартные игры проводились под видом мгновенных лотерей.
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