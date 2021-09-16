Нацсовет просит суд лишить телеканал "Наш" лицензии

Нацсовет обратилась в суд с иском на телеканал/ Фото: коллаж "Сегодня"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".

Об этом сообщает окружной административный суд Киева.

Ранее Нацсовет обращался в суд с иском на телеканал "НАШ 365". Всё из-за того, что на телеканале присутствует разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире.

Сейчас суд решает вопрос об открытии дела по данному административному иску.

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Напомним, в программе "Важное" от 28 июля было интервью экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко. Она называла большим преступлением то, что в Украине "не признают в принципе русскоязычных граждан как людей".

В 2020 году телеканал "Наш" выпустил антиукраинский ролик ко Дню Независимости Украины под названием "Наша (не) зависимость", а также в прямом эфире устроил опрос: стоит ли давать президенту России Владимиру Путину Нобелевскую премию мира, опубликовав результат, что 76% зрителей телеканала считает, что надо.

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