Нацрада просить суд позбавити телеканал "Наш" ліцензії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365".

Про це повідомляє окружний адміністративний суд Києва.

Раніше Нацрада звертався до суду з позовом на телеканал "НАШ 365". Все через те, що на телеканалі присутній розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті в висловлюваннях, які були поширені в ефірі.

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Зараз суд вирішує питання про відкриття справи за даним адміністративним позовом.

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