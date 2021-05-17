Надо ли и когда вакцинироваться от COVID, если уже переболел: советы Минздрава

Вакцинированные люди очень редко болеют коронавирусом, а если заболевают, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений

В Украине продолжается вакцинация населения / Фото: Flickr

Если вы уже переболели коронавирусом, то у вас выработался к нему иммунитет, но он не гарантирует, что вы больше не заболеете COVID-19 или перенесете его в более легкой форме. Вакцинация гораздо лучше защищает от этой инфекции, утверждают в Минздраве.

Об этом говорится на странице министерства в Facebook.

В Минздраве разъяснили, что вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19, а если и заболевают, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений, поскольку вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Поэтому даже если вы переболели COVID-19, вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет.

Когда вакцинироваться после болезни

После перенесенного COVID-19 вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях заболевания.

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При этом при наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться и раньше – уже через 4 недели после первых симптомов болезни.

Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно.

Ранее в Минздраве также рассказали, надо ли принимать перед вакцинацией от коронавируса разжижающие кровь препараты.

Напомним, в Украине стартовала вакцинация граждан, которые записались в лист ожидания в приложении "Дія", власти хотят открыть для них специальные центры.