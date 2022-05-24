Нардеп Безуглая хочет дать право командирам ВСУ казнить дезертиров прямо на месте

Марьяна Безуглая придумала наказание за дезертирство. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине предлагают разрешить командирам убивать военных в случае неподчинения, то есть – дезертиров. Авторы соответствующего документы – члены партии "Слуга народа". Среди них Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Георгий Мазурашу и другие.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Стоит отметить, что у командиров и сейчас есть право применять оружие против нарушителей устава, однако в действующей редакции закона есть уточнение — "не приводя к смерти военнослужащего". Из новой версии эту строку хотят убрать.

Примечательно, что скандальный законопроект уже прошел слушания в Комитете Рады. Его рекомендуют принять за основу и в целом. Однако есть нюанс: предлагается уточнить, что командир имеет право уничтожать дезертиров на месте только в том случае, если существует реальная угроза жизни этого командира или же другитм его подчиненным.

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