Нардеп Безуглая хоче дати право командирам ЗСУ страчувати дезертирів на місці

Мар'яна Безугла вигадала покарання за дезертирство. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні пропонують дозволити командирам вбивати військових у разі непокори, тобто – дезертирів. Автори відповідного документу – члени партії "Слуга народу". Серед них Мар'яна Безугла, Галина Третьякова, Георгій Мазурашу та інші.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Варто зазначити, що командири і зараз мають право застосовувати зброю проти порушників статуту, однак у чинній редакції закону є уточнення – "не призводячи до смерті військовослужбовця". З нової версії цей рядок хочуть забрати.

Варто зауважити, що скандальний законопроєкт уже пройшов слухання у Комітеті Ради. Його рекомендують прийняти за основу і в цілому. Проте є нюанс: пропонується уточнити, що командир має право знищувати дезертирів на місці лише в тому випадку, якщо існує реальна загроза життю цього командира або ж іншим його підлеглим.

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