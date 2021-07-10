Нардеп Юрченко после ДТП во Львове на том же авто возвращается в Киев (видео)

Народный депутат Александр Юрченко, который в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП в центре Львова, на том же авто возвращается в Киев.

Видео, как автомобиль нардепа Ford Mustang с госномером КА1988СТ (1988 – год рождения Юрченко) едет по трассе, опубликовал экс-нардеп Юрий Мосийчук.

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Напомним, инцидент с Юрченко произошел 8 июля на площади Мицкевича во Львове. По данным СМИ, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.

После столкновения народный депутат напал на пострадавшего водителя, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. Отмечается, что в результате аварии повреждены и другие автомобили.

Экспертиза показала, что Александр Юрченко был в состоянии наркотического опьянения.