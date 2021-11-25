Нарушают Конституцию? Действительно ли полиция имеет право проверять COVID-сертификаты

Антивакцинаторы и противники проверок сертификатов критикуют полицию и обвиняют в нарушении Конституции. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине действуют жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом для вакцинированных украинцев правила карантина ослаблены – им разрешено посещать ТРЦ, кинотеатры, ездить на поездах и в маршрутках.
Однако для этого нужно предъявлять сертификат о вакцинации. В Сети активно обсуждают, кто имеет право проводить такие проверки и не требуют ли случайно у украинцев раскрывать "тайну о состоянии здоровья".
Сайт "Сегодня" решил разобраться.
Аргументы полиции
Правоохранители объясняют – карантинные рейды и выборочные проверки COVID-документов осуществляют на основании соответствующего постановления Кабинета министров. Они убеждают, все действия – конституционны.
Статья 117 Конституции. Кабинет Министров Украины в пределах своей компетенции издает постановления, которые обязательны к исполнению.
В ходе проверок полицейские выполняют требования законов Украины "О защите населения от инфекционных болезней", "О Национальной полиции", а также постановления Кабмина №1236. В частности, в Украине за нарушение правил карантина предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Глава Нацполиции Игорь Клименко уверяет: проверки соблюдения правил карантина и COVID-документации осуществляются законным способом.
Аргументы антивакцинаторов и противников проверок
Они утверждают, что постановление Кабмина, разрешившее полиции проводить проверки, нарушает конституционные права и свободы человека. Антивакцинаторы опираются на:
Статья 60 Конституции Украины. Никто не обязан выполнять явно преступные предписания или приказы.
Далее украинцам советуют в общении с правоохранителями опираться на Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", предусматривающий право на "тайну о состоянии здоровья".
Статья 39-1. Право на тайну о состоянии здоровья
Пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.
Запрещается требовать и предоставлять по месту работы или обучения информацию о диагнозе и методах лечения пациента.
Практически то же предусмотрено статьей 286 Гражданского кодекса Украины. Также полиция обвиняется в превышении служебных полномочий.
Аргументы юристов
А вот юристы утверждают, что не только полиция, но и юридические лица имеют право спросить у вас о наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.
Аналитическая платформа VoxCheck опубликовала комментарий юриста Дмитрия Ткаченко, который согласился с тем, что полиция наделена полномочиями проверять COVID-сертификаты, однако способ, которым полиции эти полномочия предоставлены, не соответствует закону. По его мнению, эти полномочия полиции должны быть отражены в отдельном законе, а не в постановлении Кабмина.
При этом, по его словам, сотрудник учреждения как представитель юридического лица тоже может проверять сертификат, если данное заведение планирует работать без применения карантинных ограничений.
Информация о состоянии здоровья действительно относится к конфиденциальной информации. Однако в законе "Об информации" говорится о запрете сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации без согласия человека. В случае же COVID-сертификата говорится о предъявлении документа и подтверждении его действия с согласия лица.
"Украинское законодательство не содержит четкого определения врачебной тайны, это позволяет толковать ее очень обще. Сертификат вакцинации не несет врачебной или медицинской тайны, а является документом, подтверждающим определенный факт, то есть факт вакцинации", – объясняет Дмитрий Ткаченко.
Раньше мы писали:
- Что делать, если "Дія" не подтянула COVID-сертификат? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
- Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка" из-за сложной ситуации с COVID-19. Однако, несмотря на это, многие страны Европы не запрещают въезд для украинцев.