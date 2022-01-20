Нашел COVID-сертификат и получил срок: появились первые приговоры за поддельную вакцинацию

В Украине в конце декабря суды уже вынесли несколько приговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине все больше и больше привлекают к ответственности тех, кто изготовляет и пользуется поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19, сообщают "Сегодня".

Сегодня полиция Львовской области сообщила, что на днях передала в суд обвинительный акт, в котором фигурируют трое жителей этого региона. Все они, въезжая в Украину из Польши, предъявили поддельные документы о вакцинации. Теперь им грозит до двух лет ограничения свободы.

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Как мы выяснили, в конце декабря суды уже вынесли несколько приговоров в отношении тех, кто предъявлял в магазинах и прочих общественных местах такие подделки. Вердикты уже вынесены судами во Львовской и Днепропетровской областях.

Оказалось, что не обошлось и без нестандартных ситуаций. Например, Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области, рассматривая дело № 182/8303/21, установил, что житель Никополя во дворе своей многоэтажки нашел чужой COVID-сертификат, дома его отсканировал и в его копию внес свои данные.

Разоблачила махинатора сотрудница кафе на улице Электрометаллургов, куда мужчина зашел пообедать. В итоге сотрудница кафе вызвала полицию.

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После завершения расследования уголовного производства суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, но срок дал условный. Также, как стало известно, парень "прокололся" на том, что в одной из граф сертификата оставил имя настоящего владельца этого документа.

Что говорят эксперты

Ситуацию с подделками прокомментировал адвокат Иван Либерман, мониторящий эту тему.

"Закон четко предусматривает ответственность. За подделку документов, штампов, бланков, за их использование предусмотрена ответственность по статье 358 УК Украины, – говорит адвокат Иван Либерман. – Есть несколько санкций, самая неприятная из них – ограничение свободы либо лишение свободы. Ограничение свободы – это тоже тюрьма, только с облегченными условиями. Например, могут отпустить домой на праздники".

По его словам, наихудшим может быть испорченная биография.

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"В различных компаниях, особенно – международных, службы безопасности досконально проверяют биографию соискателя работы. И очень осторожно относятся к тем, у кого может быть подобная судимость. Обращают внимание, даже если родители такого человека привлекались к ответственности", – говорит Либерман.

К этому Либерман добавляет, что подделка сертификата не стоит такого жертвования имиджем. Резюмируя, адвокат добавил, что периодически в судебных реестрах, доступных для всеобщего обозрения, фигурирует и фамилия виновных, а не стандартное "Особа_1".

"Поэтому я советую людям при сложном выборе терять работу, а не здравый смысл", – подытожил адвокат.

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