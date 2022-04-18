Нашли в разрушенном доме. История спасения собаки Зары из-под Гостомеля

Собаку Зару спасли из-под Гостомеля. Фото: коллаж "Сегодня"

Фото спасенного резеншнауцера Зары из-под Гостомеля разлетелось по миру – о животном писали Reuters и Deutsche Welle. Собаку обнаружил военный 72-й бригады "Тоха" в доме в поселке Горенка. В результате Зару удалось эвакуировать в город Сарны Ровенской области к хозяевам.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Историю спасения Зары рассказал известный ведущий Сергей Притула. Его волонтеры забрали собаку у украинских военных и отправили к хозяевам. Многодетная семья живет в Сарнах. На днях поехали в Горенку, чтобы посмотреть, насколько пострадал дом. В доме выбиты все окна, стены иссечены осколками снарядов.

"Дом в таком виде непригоден для жизни. Будем забивать окна и двери, чтобы спасти имущество от мародеров. Через несколько дней вернемся в Сарны, где наши четверо детей и Зара", – рассказала Татьяна.

Владелица также подчеркнула, что собаку никто не бросал на произвол судьбы. Хотя многие соцсети обратили на это внимание и гневно отзывались о семье.

"Последней каплей, которая побудила нас бежать, два истребителя, которые с бешеным звуком пролетели над крышей. Дети увидели и очень испугались, – вспомнила женщина. – Муж договорился с соседом, чтобы тот присматривал за Зарой, которая с детства живет во дворе, имеет вольер и утепленную зимнюю будку. Наша семья из четырех человек и семья мужа брата из трех человек сели в авто и уехали... И поверьте, при самом большом желании Зару некуда было взять. Это ведь не мелкая собака, а 40 кг веса. Следующие несколько недель сосед выходил из подвала и кормил двух собак и нашу Зару. Затем мужчина попал в больницу. Уже тогда дом был без окон, без дверей, без забора. Поэтому Зара переселилась в дом, где стояли открытые два мешка корма – 6 и 20 кг. Так что у Зары было что есть. Ее обнаружили военные во время зачистки", – сообщила хозяйка Татьяна.

По ее словам, вся семья переживала за Зару и каждый день в соцсетях искали хоть какую-то информацию. Когда увидели видео, нашли автора фото Зары и выяснили, в какой волонтерский центр она попала.

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Сейчас собака отошла от шока и играет с детьми. Хозяева планируют ее подстричь, так как шерсть очень отросла.

"Когда мы вернулись в дом, то на кухне обнаружили два глубоких сосуда с водой. То есть, украинские военные во время боевых действий ухаживали за Зарой. Спасибо им за это", – добавила Татьяна.

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Зару обнаружили в разрушенном доме. Фото: "Сегодня"

Хозяина измученной хаски из Бучи нашли

В освобожденной от оккупантов Буче полицейские обнаружили собаку в одной из разбитых машин. Животное было очень измученное. Позже хозяина хаски все-таки нашли.

Во время осмотра города в одной из разбитых машин патрульные увидели собаку. Она была настолько измучена, что спала прямо на осколках стекла.

Патрульные отвезли собаку к ветеринару, а затем один из них решил оставить пса себе.