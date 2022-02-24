НАТО собирается на срочный саммит из-за вторжения РФ в Украину

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НАТО 25 февраля проведет виртуальный саммит для обсуждения нападения России на Украину и оценки возможной угрозы для восточноевропейских стран Альянса.

Об этом 24 февраля в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания Североатлантического Совета, сообщает Укринформ.

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"Мы будем продолжать делать все, что необходимо, чтобы защитить Альянс от агрессии. Я созываю виртуальный саммит лидеров стран НАТО завтра, чтобы обсудить путь вперед. Россия сейчас столкнется с высокой ценой и тяжелыми последствиями, которые будут применены со стороны всего международного сообщества", – сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что по итогам чрезвычайного заседания Североатлантический совет принял запросы от Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии о проведении срочных консультаций согласно статье 4 Вашингтонского договора.

"Наши мысли сейчас с храбрым народом Украины. То, о чем мы предупреждали в течение месяцев, произошло, несмотря на все призывы к России изменить курс на дипломатические усилия. Мир на нашем континенте нарушен", – подчеркнул генсек НАТО.

НАТО не будет воевать с Россией за Украину

На вопрос, планирует ли НАТО отправлять войска на территорию Украины, Столтенберг ответил, "что НАТО будет защищать всех своих союзников в случае нападения".

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Когда его повторно спросили о том же, он заявил, что НАТО "пыталось помешать конфликту", предупреждая о планах Москвы и угрожая санкциями.

По его словам, у НАТО нет войск на территории Украины и "не планирует туда их направлять".

Нападение России на Украину