НАТО не будет воевать с Россией за Украину

НАТО поддерживает Украину, находится в близкой координации с Европейским Союзом, а также с партнерами, чтобы ввести жесткие санкции против Российской Федерации.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".
НАТО поможет Украине?
"Союзники НАТО также долгое время оказывали практическую поддержку, чтобы усилить Вооруженные силы Украины", – сказал он.
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При этом на вопрос, планирует ли НАТО отправлять войска на территорию Украины, Столтенберг ответил, "что НАТО будет защищать всех своих союзников в случае нападения".
Когда его повторно спросили о том же, он заявил, что НАТО "пыталось помешать конфликту", предупреждая о планах Москвы и угрожая санкциями.
"Россия закрыла дверь для дипломатического решения", – сказал он.
По его словам, у НАТО нет войск на территории Украины и "не планирует туда их направлять".
НАТО разворачивает войска
НАТО заявила о развертывании дополнительных оборонительных сил на восточном направлении.
В заявлении говорится, что будет "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".
Напомним, генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО призывало Россию к дипломатии, однако они отказались от этого и избрали путь военного конфликта.
Что известно?
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