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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

НАТО разворачивает войска

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 февраля, 12:42
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Альянс принял меры в связи с ухудшением ситуации в Украине
Ситуация накаляется
Ситуация накаляется / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО заявила о развёртывании дополнительных оборонительных сил на восточном направлении в связи с конфликтом в Украине. Об этом говорится в заявлении Альянса.

"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — говорится в документе.

В заявлении говорится, что "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".

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Рада ввела чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада 23 февраля приняла проект постановления о введении по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайного положения. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов.

Время действия – с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

На территориях действия чрезвычайного положения устанавливаются, в частности, такие меры:

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  • установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости);
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  • усиление охраны гражданского правопорядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на которые устанавливается судом;

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