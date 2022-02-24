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СЬОГОДНІ Новини України

НАТО розгортає війська

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 лютого, 12:42
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Альянс вжив заходів у зв'язку з погіршенням ситуації в країні
Ситуація загострюється
Ситуація загострюється / Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО заявила про розгортання додаткових оборонних сил на східному напрямку через конфлікт в Україні. Про це говориться у заяві Альянсу.

"НАТО вважає, що дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці і матимуть геостратегічні наслідки... Сьогодні ми провели консультації в рамках статті 4 Вашингтонського договору. Ми вирішили відповідно до оборонних планів щодо захисту всіх союзників вжити додаткових кроків для зміцнення заходів стримування та оборони щодо всьому альянсу. Наші заходи залишаються превентивними, пропорційними. Вони не спрямовані на ескалацію", – йдеться у документі.

У заяві йдеться, що "розгортання додаткових оборонних сухопутних та повітряних сил, а також морських сил у східній частині".

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Рада запровадила надзвичайний стан в Україні

Верховна Рада 23 лютого ухвалила проєкт постанови про введення по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів.

Час дії – з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.

На територіях дії надзвичайного стану встановлюються, зокрема, такі заходи:

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  • встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією (за потреби);
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
  • посилення охорони цивільного правопорядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  • заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на які встановлюється судом;

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