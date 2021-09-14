Новые условия карантина от Кабмина: как будут работать ограничения

Маски остаются обязательными при всех уровнях опасности / Коллаж "Сегодня"

При зеленом уровне эпидопасности в связи с распространением коронавируса на территории Украины сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах, при красном уровне в каждом отдельно взятом регионе – рестораны и кинотеатры будут закрыты, а в школах введут суровые ограничения.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины, предоставив детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при четырех уровнях эпидопасности. Эти меры были установлены путем внесения изменений в постановление Кабмина от 09.12.2020 №1236.

Зеленый уровень

На сегодня этот уровень взят как базовый. При нем на всей территории Украины необходимо носить защитные маски в общественных местах и общественном транспорте.

Ограничения при зеленом уровне эпидопасности

Желтый уровень

По решению государственной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на всей территории Украины одновременно будет введен желтый уровень, в случае фиксирования в течение трех дней одного из таких признаков по всей стране:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 4%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

наличие оснований для ввода "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Этот уровень предусматривает запрет на массовые мероприятия в помещениях и на работу школ, если там не вакцинированы 80% работников.

Ограничения при желтом уровне эпидопасности

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Оранжевый уровень

Оранжевый уровень будет вводиться автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300;

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением в течение недели на 100 тыс. населения более 60;

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестах на антиген более 20%;

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

В таком случае будут "работать" ограничения желтого уровня, а местные власти смогут вводить свои ограничения.

Ограничения при оранжевом уровне эпидопасности

Красный уровень

Красный уровень устанавливается на территории отдельного региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

загруженность коек с кислородом – более 65%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Ограничения при красном уровне эпидопасности

Ситуация в Украине

Все области Украины, по состоянию на 14 сентября, находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

Поскольку Киев является лидером по заражению коронавирусом, столицу будоражат слухи по поводу перехода в желтую зону карантина.