Нові умови карантину від Кабміну: як працюватимуть обмеження

Маски залишаються обов'язковими при всіх рівнях небезпеки / Колаж "Сегодня"

При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в зв'язку з поширенням коронавірусу на території України зберігається обов'язкове носіння масок в громадських місцях, при "червоному" рівні в кожному окремо взятому регіоні – ресторани і кінотеатри будуть закриті, а в школах введуть суворі обмеження.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, надавши детальне роз'яснення нових карантинних обмежень і норм при чотирьох рівнях епіднебезпеки. Ці заходи були встановлені шляхом внесення змін до постанови Кабміну від 09.12.2020 №1236 .

"Зелений" рівень

На сьогодні цей рівень узятий як базовий. При ньому на всій території України необхідно носити захисні маски в громадських місцях і громадському транспорті.

Обмеження при зеленому рівні епіднебезпеки

"Жовтий" рівень

За рішенням державної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на всій території України одночасно буде введено "жовтий" рівень, в разі фіксування протягом трьох днів одного з таких ознак по всій країні:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4 відсотки;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

Цей рівень передбачає заборону на масові заходи в приміщеннях і на роботу шкіл, якщо там не вакциновані 80% працівників.

Обмеження при жовтому рівні епідопасності

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"Помаранчевий" рівень

Помаранчевий рівень буде вводитися автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

В такому випадку будуть "працювати" обмеження "жовтого" рівня, а місцева влада зможе вводити свої обмеження.

Обмеження при помаранчевому рівні епідопасності

"Червоний" рівень

"Червоний" рівень встановлюється на території окремого регіону в разі наявності протягом трьох днів поспіль двох і більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я – більш як 65%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.

Обмеження при червоному рівні епідопасності

Ситуація в Україні

Всі області України, за станом на 14 вересня, знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми .

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.

Оскільки Київ є лідером по зараженню коронавірусом, столицю розбурхують чутки стосовно переходу в "жовту" зону карантину.