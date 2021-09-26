Врач-инфекционист рассказала, кого COVID-19 обходит стороной

Иногда люди болеют бессимптомно. Фото: коллаж "Сегодня"

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые никогда не заболеют COVID-19.

Об этом она сообщила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Есть категория пациентов, что не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом около 5%. А вообще – это генетика и хороший иммунитет", – отметила инфекционист.

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По словам врача, ей известны также и такие примеры, когда люди люди болеют бессимптомно. Тогда они даже могут не знать о заболевании, однако иметь антитела к коронавирусу.

Ольга Голубовская также отметила, что коронавирус может обострять и те болезни, которые были у пациента ранее. Также она призвала вакцинироваться от COVID-19.

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Мифы о вакцинации

Если нет риска развития серьезных осложнений от COVID-19, вакцина не нужна. Правда: COVID-19 может протекать в тяжелой форме у здоровых людей. Даже несмотря на более низкий риск развития осложнений от COVID-19, они могут заразиться вирусом и передать его другим людям. Вакцинация защищает вас и людей вокруг.

COVID-19 может протекать в тяжелой форме у здоровых людей. Даже несмотря на более низкий риск развития осложнений от COVID-19, они могут заразиться вирусом и передать его другим людям. Вакцинация защищает вас и людей вокруг. Естественное формирование иммунитета более безопасно, чем его приобретение путем вакцинации. Правда: сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Предварительные данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорят о том, что естественный иммунитет может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19.

сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Предварительные данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорят о том, что естественный иммунитет может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19. От вакцинации я заболею. Правда: вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса, вызывающего COVID-19. Введение вакцины не даст положительного результата теста на наличие активной инфекции COVID-19. Некоторые прошедшие вакцинацию люди сообщали о возникновении легких или умеренных побочных эффектов, включая боль в месте инъекции, слабость (чувство усталости), головную боль и боль в мышцах. Побочные эффекты возникают не у всех. Но если они возникли, это нормально и свидетельствует о том, что организм укрепляет свою систему защиты от вируса.

вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса, вызывающего COVID-19. Введение вакцины не даст положительного результата теста на наличие активной инфекции COVID-19. Некоторые прошедшие вакцинацию люди сообщали о возникновении легких или умеренных побочных эффектов, включая боль в месте инъекции, слабость (чувство усталости), головную боль и боль в мышцах. Побочные эффекты возникают не у всех. Но если они возникли, это нормально и свидетельствует о том, что организм укрепляет свою систему защиты от вируса. Вакцины были разработаны слишком быстро. Мы не можем быть уверены в их безопасности. Правда: вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились.

вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились. Вакцины небезопасны для беременных или планирующих беременность. Правда: Центр контроля и профилактики заболеваний отмечает, что беременные женщины подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19.11 августа 2021 г. специалисты CDC, опираясь на последние данные о безопасности вакцин, порекомендовали беременным женщинам проходить вакцинацию. Это новое руководство соответствует ранее озвученным рекомендациям Американской коллегии акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

Ранее мы сообщали, что украинцам предлагают "виртуальные тесты" перед вакцинацией.

Также напомним, на Прикарпатье младенец умер от коронавируса.