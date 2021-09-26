Коронавирус. В Украине более четырех тысяч новых случаев заражения

В Украине за последние сутки выявили 4647 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3620 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 392 397 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 69 жителей Украины (всего – 55 626). Вылечить удалось 2 244 192 инфицированных (983 – за последние сутки).
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Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.
Ранее мы сообщали, какие области первые на очереди в красную зону. Минздрав обновил список.
Также напомним, студент из Львовской области скончался через несколько часов после прививки от COVID-19. Ему было всего 19 лет.