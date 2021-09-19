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Студент из Львовской области скончался через несколько часов после прививки от COVID-19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 сентября, 17:00
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Предварительное заключение медиков – от сердечно-легочной недостаточности
За несколько часов до смерти Владимир Сало вакцинировался от коронавируса/Коллаж "Сегодня"
За несколько часов до смерти Владимир Сало вакцинировался от коронавируса/Коллаж "Сегодня"

13 сентября вечером умер студент 3-го курса Украинского гуманитарного института (УГИ) 19-летний Владимир Сало. Согласно предварительному заключению медиков, смерть произошла вследствие сердечно-легочной недостаточности. Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований. За несколько часов до смерти парень прошел вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Украинский гуманитарный институт.

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Что произошло

Согласно сообщению вуза, 13 сентября в 14:30 Владимир вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

"Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Скорая реанимировала Вову час", – говорится в официальном сообщении института.

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Смерти после вакцинации

В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, которая два дня назад получила прививку от коронавируса.

В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины.

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В августе в Киеве скончалась женщина после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

Тем не менее пока не доказана связь между прививкой и смертью пациентов.

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