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СЬОГОДНІ Новини України

Студент із Львівщини помер через кілька годин після щеплення від COVID-19

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 вересня, 17:00
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Попередній висновок медиків – від серцево-легеневої недостатності
За кілька годин до смерті Володимир Сало вакцинувався від коронавірусу/Колаж "Сьогодні"
За кілька годин до смерті Володимир Сало вакцинувався від коронавірусу/Колаж "Сьогодні"

13 вересня ввечері помер студент 3-го курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ) 19-річний Володимир Сало. Згідно з попереднім висновком медиків, смерть сталася внаслідок серцево-легеневої недостатності. Остаточна причина буде відома тільки через місяць після завершення медичних досліджень. За кілька годин до смерті хлопець пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє Український гуманітарний інститут.

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Що сталося

Згідно з повідомленням вишу, 13 вересня о 14:30 Володимир вакцинувався від коронавірусу. До вечора почувався добре, о 18:30 був в студентській їдальні, потім пішов до кафетерію, де грав у настільні ігри.

"Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину", – йдеться в офіційному повідомленні інституту.

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Смерті після вакцинації

У березні цього року на Одещині раптово померла військовослужбовець, яка два дні тому отримала щеплення від коронавірусу.

На початку липня у Вінниці помер після вакцинації препаратом Pfizer 47-річний чоловік. Це була його перша доза вакцини.

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У серпні в Києві померла жінка після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Проте поки не доведено зв'язок між щепленням і смертю пацієнтів.

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