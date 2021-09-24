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Какие области первые на очереди в красную зону? Минздрав обновил список

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 сентября, 14:39
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Еще неделю назад в Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом хуже всего именно в западных областях, но сейчас список изменился
Четыре области могут стать красными
Четыре области могут стать красными / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве назвали сразу четыре области, которые могут попасть в красную карантинную зону еще до середины октября. Сейчас это не только западные регионы.

Об этом 24 сентября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет "24 канал".

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Какие области близки к красной зоне:

  • Житомирская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Харьковкая.

Кузин подчеркнул, что заболеваемость ковидом в Украине растет уже десятую неделю подряд. Только за последнюю неделю новых случаев COVID-19 в стране выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%.

9 регионов могут стать оранжевыми

По состоянию на 24 сентября показатели 9 областей соответствуют оранжевой, а не желтой зоне. Однако какие именно – санврач не уточнил.

Какие правила действуют сейчас:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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