Какие области первые на очереди в красную зону? Минздрав обновил список

Еще неделю назад в Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом хуже всего именно в западных областях, но сейчас список изменился

Четыре области могут стать красными / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве назвали сразу четыре области, которые могут попасть в красную карантинную зону еще до середины октября. Сейчас это не только западные регионы.

Об этом 24 сентября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет "24 канал".

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Какие области близки к красной зоне:

Житомирская;

Луганская;

Львовская;

Харьковкая.

Кузин подчеркнул, что заболеваемость ковидом в Украине растет уже десятую неделю подряд. Только за последнюю неделю новых случаев COVID-19 в стране выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%.

9 регионов могут стать оранжевыми

По состоянию на 24 сентября показатели 9 областей соответствуют оранжевой, а не желтой зоне. Однако какие именно – санврач не уточнил.

Какие правила действуют сейчас: