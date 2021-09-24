Первый день в желтой зоне: как придерживаются новых правил в школах

Черновицкая область готовится войти в красную зону

Украину вскоре могут перевести в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

Маски и социальная дистанция в полтора метра, кинозалы и театры – заполненные наполовину, 10-ти квадратных метров на каждого человека в спортзале и массовые мероприятия с предоставлением каждому присутствующему 4 кв.м. Все это новые реалии нашей жизни в условиях желтой зоны карантина, в которую Украина вступила в четверг.

Что изменилось с 23 сентября, рассказывает корреспондент "Сегодня" Дарья Добровольская.

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Школы

Школы должны работать при условии, если 80% педколлектива успели вакцинироваться. Если такого количества не достигнуто, учебное заведение должно уйти на дистанционное обучение.

"На сегодня у нас в коллективе 123 человека вакцинированы и это 78,5%. А надо 80%", – рассказал директор Коцюбинской общеобразовательной школы 18 Игорь Лошицкий. Поэтому в этой школе под Киевом полупустые коридоры, а за партами только младшие классы. Старшеклассников отправили на дистанционное обучение.

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"Я – работающая мама, иду на работу, ребенок сидит дома, мы не подготовлены к урокам с зумом полностью. И сегодня даже был один урок сорван. Дистанционное и одновременно нестабильное обучение уже надоело", – отметила Татьяна Данишевская, мама 5-классницы .

Больше всего невакцинированных педагогов и закрытых школ в Одесской области, на Закарпатье и Волыни. А вот меньше в Херсонской, Николаевской, Кировоградской. В Киеве же все школы работают.

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"Принудительной вакцинации для педагогов не предусматривал никто. Но вот со вчерашнего дня в Правительстве заговорили об обязательных прививках. К такой инициативе в педколлективе относятся с пониманием, но признают: заставить никого не могут", – отметила Наталья Королева, и.о. директора Верхньосироватськой опорной школы.

Кафе

Но пока Украина в желтой зоне адаптивного карантина. А это значит, что кинозалы и театры заполнены наполовину, в спортзалах – один посетитель на 10 квадратных метров, массовые мероприятия – с ограничениями. А в обычном режиме работает только общественный транспорт.

"Мы будем вакцинироваться, будем проверять у людей сертификаты. Те, кто не вакцинирован, не оставим голодными – выносить можно на вынос", – рассказала Алина Цалко, работница кафе.

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