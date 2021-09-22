Коронавирус в Украине. За сутки заболели почти 7 тысяч человек

За последние сутки от COVID-19 удалось вылечиться более 2000 украинцев – новые данные Минздрава

Заболеваемость COVID-19 растет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошлые сутки, 21 сентября, зафиксировали 6754 новых случая коронавируса. Это на 1595 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 362 559 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 105 жителей Украины (всего – 55 161). Вылечить удалось 2 235 668 инфицированных (2095 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине 22 сентября. Фото: Минздрав

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.

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Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: