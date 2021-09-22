Коронавірус в Україні. За добу захворіло майже 7 тисяч людей

За останню добу від COVID-19 вдалося вилікуватися понад 2000 українців – нові дані Міністерства охорони здоров'я

Захворюваність COVID-19 зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за минулу добу, 21 вересня, зафіксували 6754 нових випадки коронавірусу. Це на 1595 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 362 559 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 105 жителів України (усього – 55 161). Вилікувати вдалося 2 235 668 інфікованих (2095 – за останню добу).

Коронавірус в Україні 22 вересня. Фото: МОЗ

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати нового спалаху COVID-19.

Також нагадаємо, в українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19. Така ж проблема є і в інших країнах Європи – це означає, що очисні споруди не справляються.

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Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: