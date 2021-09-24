Коронавирус бьет с новой силой. В Украине за сутки заразились более 9 тысяч человек

В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19. За прошлые сутки, 23 сентября, зафиксировали 9058 новых случаев коронавируса. Это на 1192 больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Минздраве.
Всего инфекцию подтвердили у 2 379 483 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 140 жителей Украины (всего – 55 424). Вылечить удалось 2 240 388 инфицированных (2415 – за последние сутки).
Как защититься от ковида?
По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
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