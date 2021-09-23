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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Уже на этой неделе одна из областей Украины может попасть в красную зону

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
23 сентября, 17:49
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За последнюю неделю занятость "ковидних" коек составляет 64% при предельном уровне в 65%
По прогнозам KSE, сейчас любой другой регион Украины может внезапно показать "взрывную" динамику. Коллаж: "Сегодня"
По прогнозам KSE, сейчас любой другой регион Украины может внезапно показать "взрывную" динамику. Коллаж: "Сегодня"

Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красную зону эпидемической опасности, где наиболее критическая ситуация с заболеваемостью.

Об этом говорится в исследовании KSE.

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Уровень госпитализации уже приблизился к предельным 60 человек на 100 тысяч населения и в данный момент составляет 59.

Занятость "ковидних" коек составляет 64% при предельном уровне в 65%.

Выход за предельные значения одновременно для обеих указанных показателей в течение трех дней подряд дает основания для перехода региона в красную зону эпидемической опасности. В Киевской школе экономики советуют уже в данный момент увеличивать обеспеченность "ковиднимы" койками на 30-50%.

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В зоне риска такие области:

  • Житомирская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Харьковская.

В частности, в Луганской области на 80% каждую неделю растет уровень госпитализаций. Среди Западных областей наиболее критическую ситуацию показывает Львовская область, при сохранении текущей динамики переход в красную зону эпидемической опасности может произойти в течение двух-трех недель.

В KSE отмечают, что сейчас любой другой регион Украины может внезапно показать "взрывную" динамику.

В Украине стремительно растет смертность от COVID-19, а больницы заполнены

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Ранее мы сообщали, что в Украине суточное количество госпитализаций увеличилось до + 51% за неделю. В KSE отмечают, что для Украины показатель в первую очередь не количество выявленных случаев, а уровень госпитализаций. Это позволяет понять загруженность на систему здравоохранения.

"Рост суточного количества госпитализаций ускорился до +51% за неделю, это наибольшая динамика, которую мы наблюдали в 2021 году. Она фактически вдвое превышает динамику весенней волны. И данный процент может ухудшаться дальше", – отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения – Юрий Ганиченко.

Если на прошлой неделе в стране констатировали около 1000 госпитализаций в сутки, то на этой неделе среднее количество суточных госпитализаций уже составляет 1500. По оценкам Центра экономики здравоохранения, рост уровня госпитализаций будет происходить и дальше.

Сейчас госпитализации преобладают над выписками на 60%, что свидетельствует о росте нагрузки на медицинскую систему.

  • За последнюю неделю количество пациентов в "ковидних" больницах увеличилось на 45% (с 9 до 13 тысяч пациентов).
  • Кровати "с кислородом" заняты на 31%, неделю назад занятость была на уровне 22%.

Вместе с ростом заболеваемости в Украине продолжает расти смертность – в среднем до 80 умерших за сутки фиксируется на этой неделе (на прошлой неделе – 51).

Такой рост соответствует желтому сценарию развития заболеваемости Киевской школы экономики, при котором до конца сентября стоит ожидать до 58 тысяч умерших.

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