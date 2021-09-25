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В Украине растет заболеваемость COVID-19 – сколько случаев за сутки

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 сентября, 08:10
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За последнюю неделю количество новых случаев ковида в Украине выросло на 68%
Коронавирус атакует Украину
Коронавирус атакует Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19. За прошлые сутки, 23 сентября, зафиксировали 8267 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 387 750 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 133 жителя Украины (всего – 55 557). Вылечить удалось 2 243 209 инфицированных (2821 – за последние сутки).

Коронавирус 25 сентября. Источник: Минздрав

Плюсы для вакцинированных

  • Украина в желтой зоне карантина – в таком случае если в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;
  • ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;
  • владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;
  • если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
  • при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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