В Украине растет заболеваемость COVID-19 – сколько случаев за сутки

За последнюю неделю количество новых случаев ковида в Украине выросло на 68%

Коронавирус атакует Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19. За прошлые сутки, 23 сентября, зафиксировали 8267 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 387 750 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 133 жителя Украины (всего – 55 557). Вылечить удалось 2 243 209 инфицированных (2821 – за последние сутки).

Коронавирус 25 сентября. Источник: Минздрав

Плюсы для вакцинированных