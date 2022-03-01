Не брезгуют ничем: россияне оккупировали кладбище в Бердянске

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Военные Российской Федерации оккупировали территорию кладбища в Бердянске.

Об этом заявила на своей странице в Telegram Запорожская областная государственная администрация.

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"Прямое нарушение законов"

Городские власти сообщили, что из-за оккупантов совершение захоронений на кладбище пока невозможно.

"Российские военные никого не допускают на эту территорию. Это прямое нарушение законов и обычаев войны. В Бердянске до сих пор наблюдаются серьезные проблемы со связью", – заявили в Запорожской ОГА.

Кроме этого, в Бердянской РГА отмечают, что ночь прошла относительно спокойно.

Удары по Бердянскому порту

В сети появилось видео атаки агрессора на Бердянск. Мощные удары наносятся по морскому торговому порту.

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Напомним, на окраины Бердянска зашли оккупационные войска, сообщает Бердянский горсовет.

"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", – говорится в сообщении.

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